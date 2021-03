Francesco Renga, testo e significato di “Quando trovo te”: la canzone in gara a Sanremo 2021

Uno dei ritorni più attesi al Festival di Sanremo è quello di un ex vincitore nel 2005, Francesco Renga, che dopo l’assenza nel 2020 si presenta con il brano “Quando trovo te”. Ha partecipato a Sanremo otto volte, la prima nel 1991. Una volta come cantante della gloriosa band rock dei Timoria, la prossima, la nona, con una canzone alla quale Francesco Renga tiene molto, un brano che tiene insieme, tra melodia, potenza, sentimento e stile, grandi pezzi della sua storia.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Francesco Renga, la canzone in gara a Sanremo 2021 IL FESTIVAL Ghemon, testo e significato di Momento perfetto: la canzone in gara a... IL FESTIVAL Irama, testo e significato di “La genesi del tuo colore”:... IL FESTIVAL Coma Cose, testo e significato di Fiamme negli occhi: la canzone in... IL FESTIVAL Arisa, testo e significato di Potevi fare di più: la canzone... IL FESTIVAL Max Gazzé, testo e significato di Il farmacista: la canzone in... IL FESTIVAL Annalisa, testo e significato di Dieci: la canzone in gara a Sanremo... IL FESTIVAL Maneskin, testo e significato di “Zitti e buoni”: la... IL FESTIVAL Colapesce e Dimartino, testo e significato di Musica leggerissima: la...

Francesco Renga, la canzone in gara a Sanremo 2021

Significato della canzone

La canzone cerca di raccontare la frenesia dei tempi moderni, che lascia tutti senza equilibrio, fino all’esplosione, quel ricordo che abbiamo custodito in fondo al nostro cuore. Proprio nella descrizione della città e delle sue immagini, delicate ma spente, si può notare il contrasto emotivo con l'effetto sorpresa del ritornello, in cui il protagonista, rassegnato a un mondo in cui non riesce a trovare il suo equilibrio, ritrova nei suoi pensieri e nel suo cuore il ricordo che lo emoziona. Un'immagine che diventa desiderio, in grado di risollevarlo e di dargli gioia.

Testo di Quando trovo te - Renga

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA