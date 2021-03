Fasma, testo e significato di Parlami: la canzone in gara a Sanremo 2021

Reduce di un'edizione 2020 fortunata, anche quest'anno Fasma salirà sul palco dell'Ariston per la 71a edizione del Festival di Sanremo. Tiberio Fazioli, vero nome del rapper Fasma, è originario di Roma: classe 1996, è attivo sin dal 2017; anche se il suo debutto sanremese risale soltanto allo scorso anno quando - per la categoria Nuove proposte - ha raggiunto la semifinale perdendo contro Leo Gassmann, rivelatosi poi il vincitore dell'edizione 2020. Nonostante la mancata vittoria ufficiale, Fasma è diventato popolarissimo sulle piattaforme digitali, con oltre 50 milioni di stream. A Sanremo 2021 Fasma porta la canzone Parlami: di seguito il testo e il significato.

Significato della canzone

Una canzone, Parlami, degna di un big di Sanremo, che è appunto la categoria in cui partecipa quest'anno il rapper romano. La canzone parla d'amore, un tema tipico di Sanremo, ma che presenta le originali e personali sfumature della musica di Fasma. Sguardi, sorrisi e cenni d'intesa con la propria partner, oltre ai baci e ai momenti più intensi: è questo che sembra mancare al protagonista di Parlami. Quell'intesa che viene meno quando capita di star lontani. Soprattutto in tempo di pandemia da coronavirus, che ha ridotto all'osso lo stare insieme e che ha complicato - a volte - i rapporti nella coppia.

Testo di Parlami - Fasma

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

Dimmi come faccio a stare bene così

Nei miei giorni no tu sei l’unico sì

Tu che mi parlavi e mi parlavi di te

E come se parlassi e parlassi di me

Quegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da te

Il modo in cui ora gridi tu l’hai preso da me

E sei tu che mi ringrazi

Ma grazie di che

Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

