Sanremo 2022, pagelle terza serata: si chiude all'1.50. E' la (lunga) notte di Drusilla Foer e Saviano

Dopo Ornella Mut(a) e la partecipazione (non proprio indimenticabile) di Lorena Cesarini, le speranze sono tutte riposte in lei: Drusilla Foer, l'affascinante "nobildonna" alter ego dell'attore Gianluca Gori che ama definirsi «anziana soubrette», co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022.Toscana altoborghese dai modi aristocratici, scrittrice, attrice e cantante, influencer, icona fashion, modella. Spiazza e incuriosisce, perché è la prima volta che un personaggio così arriva all'Ariston.

«Donne al timone del festival? Sarebbe molto ganzo. Ammesso che questa signora sia brava nel farlo, perché io sono prima per la meritocrazia. E vado oltre, perché non un Papato donna?». Drusilla piazza già le sue zampate

al festival di Sanremo, parlando di gender gap. «Certi lavori sono fatti da più tempo dagli uomini, e quindi le donne non potevano guadagnare terreno. Gli scienziati uomini per lungo tempo? Solo perché a loro era permesso studiare». «E comunque al festival vorrei vedere 12 vallettoni belli sul palco». Applausi.

«Dovevo essere la figura scandalosa di questo festival, ma non mi sembra che ne manchino, sia tra gli ospiti che tra gli artisti in gara. Alla fine io sono solo molto alta - aggiunge - Sono la bandiera di ciò che penso, e penso tante, tante cose». E menomale.

Attesa anche per un altro super ospite Roberto Saviano che parteciperà al Festival «a titolo completamente gratuito», come ci ha tenuto a sottolineare Amadeus. Salirà sul palco dell’Ariston con un monologo in memoria della strage di Capaci: sono passati 30 anni da quando il giudice Giovanni Falcone venne assassinato nel tratto di autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi con la città di Palermo. Con lui, a bordo della Fiat Croma bianca, persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Era il 23 maggio 1992.

Ma al di là delle inevitabili poemiche che anche stasera nasceranno, la domanda ricorrente tra i fan del Festival è: a che ora si finirà? Questa sera infatti si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara, la scaletta segna la fine per l'1.50: preparate il caffè, la notte sarà lunga.