Ornella Muti come Belen a Sanremo 2022, lo spacco è vertiginoso

Ornella Muti audace: per la seconda mise, sempre firmata Scognamiglio, la madrina della prima serata del Festival di Sanremo sceglie un abito total black con spalle nude e, soprattutto, spacco vertiginoso.

I Maneskin infuocano l'Ariston con "Zitti e buoni": Amadeus li porta sul palco con la golf car

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto SPETTACOLI Sanremo, Green pass e cambio mascherina all'ingresso: i... SANREMO 2022 I Maneskin infuocano l'Ariston con "Zitti e... FESTIVAL Gianni Morandi e Michele Bravi urlano sul palco:...

Sanremo 2022, le pagelle dei look. Mahmood e Blanco chic 8, Ornella Muti come Belen 7. Ana Mena in stile Winx 4

Sfiorato l'incidente sexy

Mentre ci chiediamo come riesca a scendere le scale senza incidente sexy (e poi riflettiamo su quanti punti valeva un eventuale suddetto incidente al FantaSanremo), non possiamo non ricordarci di Belen e della sua famigerata "farfallina".

Correva l'anno 2012, invece Ornella è classe 1955 e non ha paura di essere sexy. Brava, ma la prossima volta magari un abito un po' più giovanile.