Sanremo 2022, le pagelle dei look. Grande attesa per Ornella Muti. I Maneskin saranno in Gucci, Ana Mena sceglie Emporio Armani

Sanremo 2022 gara canora, ma anche (e soprattutto di look). Qualche anticipazione degna la abbiamo già avuta sul "green carpet" di ieri, dove abbiamo assistito a un insolito tripudio di bianco (vedi alla voce Elisa, Emma, La Rappresentante di Lista). Ma la vera prova da superare, si sa, è quella della prima serata. Qualche punto fermo c'è già prima di iniziare: Maneskin e Achille Lauro vestiranno Gucci dalla testa ai piedi, mentre Fiorello, Gianni Morandi e Ana Mena andranno sul classico con Armani.

APPROFONDIMENTI LIVE La diretta della prima serata SPETTACOLI Foto VIDEO Ornella Muti: «Quello che conta è arrivare al cuore...

Ornella Muti, attesissima madrina, vestirà Scognamiglio. E c'è già la prima polemica: no, non quella sulle canne ma quella sull'invito di Armani "declinato" per poca sostenibilità ambientale, come ha fatto sapere la figlia Naike Rivelli. Ornella scenderà quindi le scale in Francesco Scognamiglio.

Scaletta prima serata Sanremo 2022: i cantanti, da Achille Lauro a Mahmood e Blanco

Sanremo 2022, diretta: dalle 20.40 su Rai Uno, Amadeus (con Ornella Muti) riabbraccia i Maneskin