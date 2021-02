Negramaro, dal 7 ottobre parte il “Contatto Tour 2021” in live streaming. Ecco le date

Tornano i Negramaro con un nuovo tour indoor, che verrà trasmesso in live streaming per contenere gli effetti della pandemia da Covid. In mattinata, infatti, la band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha annunciato in una diretta Instagram che dal 7 ottobre partirà il nuovo “Contatto Tour 2021”: 15 città per 18 attesissimi concerti. Una tournée che arriva a due anni di distanza dal grande successo di “Amore che torni tour 2019” che aveva registrato un vero e proprio sold out.

L'album

Dopo il grande successo del singolo "Contatto", che è stato per cinque settimane consecutive in testa nelle radio e al secondo posto della classifica generale della Top #1 Airplay 2020, l'abum Contatto (Sugar Music) ha ricevuto la certificazione disco d'oro. I Negramaro sono inoltre tornati in radio con il nuovo singolo "La cura del tempo", un’intensa ballad dalla produzione contemporanea che suona già come un "classico" della band.

Il tour

I Negramaro saranno la prima band italiana ad esibirsi in un live, in diretta streaming. La data è fissata per il 19 marzo a “La Lanterna Rome”, prestigiosa venue che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo. Titolo dell’evento sarà “Primo Contatto”; sarà trasmesso sulla piattaforma LiveNow e offrirà, oltre alla visione, un’esperienza interattiva unica.

I biglietti

Lanciato nell'agosto 2020 da Aser Ventures, LiveNow è una piattaforma streaming pay-per-view che offre al pubblico l'esperienza e l'emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LiveNow. I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming ed uno speciale “bundle” scontato per coloro che acquisteranno entrambi, sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dal 9 febbraio dalle ore 11.00.

Su LiveNow sarà possibile acquistare solo i biglietti per il concerto in streaming. Una presale sarà riservata agli iscritti del fanclub https://luforum.negramaro.com/ per 48 ore a partire da sabato 6 febbraio ore 10.00. Gli iscritti alla piattaforma My Live Nation https://www.livenation.it/ potranno accedere alla presale dall’8 febbraio ore 10.00 per 24 ore. L’iscrizione a My Live Nation è gratuita.

Le date

Di seguito le tappe del tour.

Ottobre 2021

7 Rimini, Rds Stadium

9 Torino, Pala Alpitour

12 e 13 Roma, Palazzo dello Sport

18 Eboli, Palasele

23 Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 Napoli, Palapartenope

29 e 30

Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 Padova, Kioene Arena

9 Bologna, Unipol Arena

12 Ancona, PalaPrometeo Estra

13 Perugia, PalaBarton

16 Firenze, Nelson Mandela Forum

20 Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 Conegliano, Zoppas Arena

26 e 27 Bari, Palaflorio

