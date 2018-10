Il 6 e il 7 novembre al Teatro Vittoria di Roma torna Gabriella Ferri con la voce di Syria

Attraverso la voce di Syria torna sul palco Gabriella Ferri. Il 6 e 7 novembre il Teatro Vittoria di Roma, nel quartiere Testaccio, presenta il primo di una serie di eventi speciali, che uniscono il teatro alla musica. Si tratta di

Perché non canti più

, un concerto spettacolo dedicato alla figura di una delle protagoniste indiscusse dell'ultimo secolo, la grande cantante Gabriella Ferri, originaria proprio di Testaccio. Lo spettacolo è stato ideato dal regista Pino Strabioli e sarà interpretato sul palcoscenico da Syria con la supervisione di Seva, il figlio di Gabriella.



«Da una valigia rossa - spiega Strabioli - è nato un libro-album dove ho raccolto scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. Quella valigia mi è stata data da suo marito e da suo figlio. Poi in un ristorante di Trastevere ho incontrato Syria che mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella. Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce. Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri. Sarà un cantare recitando o un recitar cantando. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove lasciarla cantare e raccontare

».