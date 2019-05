Al Belli, omaggio a Gabriella Ferri con “Tutti sulla giostra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa di Gabriella Ferri a Corchiano, nel viterbese, come il tendone di un circo o una giostra. Un luogo immaginifico dove si svolge, ogni giorno, il dialogo fra la cantante romana e i suoi “amici”. Un racconto fatto di solitudine, dei tanti pensieri e delle paure che assediano la sua mente. Parla, Gabriella, e canta, ovviamente, le canzoni che le vengono richieste. Sogna e combatte, immaginando e organizzando una grande festa nella sua casa. Vengono a trovarla Pasolini, Mia Martini, Califano, Totò, Eduardo De Filippo, Enzo Jannacci, Lucio Dalla, Federico Fellini, il suo chitarrista “Pino er pasticciere”, Renato Zero, Enrico Montesano, Renzo Arbore, Marcello Mastroianni, Domenico Modugno, Anna Magnani.Omaggio acon lo spettacolo, scritto e diretto da Tonino Tosto, in scena al Teatro Belli di Roma dal 16 al 26 maggio. «Una voce che non smetterà mai di aiutarci a salire a cantare tutti sulla giostra - ha raccontato il regista e drammaturgo - Il testo vuol essere un omaggio a quell’universo sonoro, ricco di emozioni, che Gabriella Ferri ci ha lasciato e a tutti quegli artisti che l’hanno amata, conosciuta, frequentata, contaminata, ricevendone in cambio energia per la propria ispirazione». La Ferri - ha concluso il regista - «è come Roma. Crocevia di culture, impasto di colori, incrocio di suoni, esplosione di sentimenti, passioni, dolori, risate e… sgrullate de spalle». Protagoniste Susy Sergiacomo ed Eleonora Tosto, che interpreta le canzoni di Gabriella Ferri. Al pianoforte il polistrumentista Danilo Blaiotta. Scene e costumi sono della stessa Sergiacomo. La voce da giovane della cantante romana è quella di Eleonora Tosto che interpreta con autentica passione le canzoni della Ferri.