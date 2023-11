I Metallica a Milano nel 2024: data storica agli I-days. Cosa sappiamo sul concerto

Un'unica, esclusiva data a Milano vedà i Metallica esibirsi nello show più imponente mai visto in Italia, imperdibile per gli amanti della musica di tutte le generazioni. L'appuntamento è il 29 maggio 2024 a Milano, agli I-Days che si svolgeranno all’Ippodromo Snai La Maura.

A distanza di due anni dalla loro ultimo concerto in Italia (19 giugno 2022 al Firenze Rocks ), lo storico gruppo heavy metal composto a James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo porterà un concerto esclusivo, nell'ambito del loro attesissimo M72 Tour, che pochi festival europei avranno la fortuna di ospitare.

Il palco

Previsto per l'esibizione la presenza di un palco spettacolare, sulla scia di quello visto al Power Trip di Indio in California lo scorso ottobre e che ha lasciato tutti a bocca aperta, e con l’iconico “snake pit”, ovvero un'esclusiva sezione in piedi costruita al centro del palco, che offre un'esperienza di visione a 360 gradi dello spettacolo.

Un’occasione imperdibile per i fan della band per intraprendere un viaggio in musica con canzoni immortali che hanno fatto la storia dell'heavy metal e della musica oltre ai brani dell’ultimo e dodicesimo album “72 Seasons” pubblicato nel mese di aprile.

Gli I-Days: sul palco anche Green Day e Avril Lavigne

A solcare il palco degli I-Days di Milano 2024 i Metallica non saranno soli: confermata la già nelle scorse settimane laa partecipazione dei Green Day, Avril Lavigne, Sum41 con i Simple Plane e Tedua, primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo lo straordinario successo del suo tour nei palasport.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale, diventando negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

L'edizione 2023 ha visto alternarsi sul palco Florence + The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, Travis Scott, Liam Gallagher, The Black Keys, Red Hot Chili Peppers e gli Arctic Monkeys.

