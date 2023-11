Måneskin best rocker, 2 premi agli Mtv European Music Awards

Lunedì 6 Novembre 2023, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 13:29

I Maneskin hanno conquistato altri due prestigiosi premi alla loro lista di vittorie, trionfando agli Mtv European Music Awards 2023 come Best Rock e Best Italian Act. Questo ulteriore successo arriva dopo che la band aveva già vinto il premio come Best Rock agli Mtv Video Music Awards 2023 poche settimane prima. Nella categoria Best Rock, hanno superato band del calibro di Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkeys e Foo Fighters. Nonostante la cerimonia prevista a Parigi sia stata cancellata a causa della crisi internazionale, i Maneskin continuano a raccogliere consensi, mentre sono in attesa della release mondiale di Rush! (Are U Coming?), la nuova edizione del loro ultimo album, che include 5 brani inediti, tra cui il singolo "Honey (Are U Coming?)". La band sta anche ottenendo grandi successi con il loro tour mondiale.