Meduza a Roma, dal palco di Fiorello all'Eur

Dal palco inter e iper attivo di Viva RaiPlay dove hanno duettato con Fiorello, ai club della capitale, il passo è breve. Il progetto musicalemette in fila centinaia di milioni di visualizzazioni, sbancando il jackpot con "Piece Of Your Heart", brano da record che nella notte dirimbomberà a Piazza Guglielmo Marconi, tra le mura del, tempio dell'intrattenimento romano pronto ad accogliere i quattro artisti il cui progetto nasce a Milano, ma parla al pubblico di tutto il mondo. A salutare l'arrivo dei Meduza in una notte che è già da sold out, c'è il direttore artistico del club, pronto ad accogliere gli artisti internazionali protagonisti in vetta alle classifiche di tutto il globo. «Sono contento di poter ospitare il concept musicale del momento. Questi ragazzi sono giovani e producono musica nuova come mai s'era sentita fino ad ora. Per noi è motivo d'orgoglio averli in console», afferma Neon parlando dell'evento.Ad aprire la serata il sound dei padroni di casa, i djs residentin Main Room, mentre in Plus Room risuoneranno i ritmi latini diInsieme a loro le voci simbolo delle notti all'Eur,