Catanzaro, al via il Med Radio Festival: la prima serata è una dedica ad Astor Piazzolla

Al via la 2° edizione del Mediterraneo Radio Festival: quest'anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande compositore Astor Piazzolla, l'evento si aprirà con una dedica speciale. L'11 marzo prenderà il via l'evento, con 10 appuntamenti di grande prestigio: trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del teatro, l'evento si terrà dall'11 al 22 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro per Rai Radio 3.

La prima serata

Nella serata d’apertura sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro andrà in scena "Duettango feat Silvia Mezzanotte", con Filippo Arlia al pianoforte, Cesare Chiacchiaretta al Bandoneon, Giovanni Zonno al violino, Enrico Corapi al contrabasso, Salvatore Russo alla chitarra elettrica, Roberto Rossi al Drums, Silvia Mezzanotte alla voce. "Duettango", nasce da un’ intuizione del maestro Filippo Arlia, e vuole essere un omaggio a El Gato (come era chiamato Piazzolla per la sua abilità e ingegno), all’argentino di sangue pugliese e toscano, che sbaragliò le regole con l’introduzione di nuovi strumenti solitamente esclusi dal Tango.

Le partnership

Il Festival promosso e sostenuto dal Conservatorio di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese, con la direzione artistica del Maestro Filippo Arlia, in media partnership con Radio Rai 3 e con il prezioso apporto degli studi di registrazione Bartok di Raffaele Cacciola, ha un cartellone che spazia da concerti di musica classica, al jazz, al pop, fino ad arrivare alla musica popolare.

La dichiarazione

«Il repertorio di Astor Piazzolla - ha dichiarato Arlia - è un genere musicale poco conosciuto e soprattutto poco valorizzato negli ambienti accademici italiani della musica classica. Nei Conservatori di Musica, per esempio, nessun programma prevede composizioni di Piazzolla per gli studenti, perché é ritenuto un repertorio "leggero": nulla di piú falso, perché ci sono brani per pianoforte, violino, chitarra, flauto, corno, percussioni che i migliori professionisti non potrebbero suonare senza studiare aprofonditamente. Manifestazioni come la nostra - conclude Arlia - nel centenario di Piazzolla, servono a valorizzare e riscoprire un repertorio che fino ad oggi é stato evitato dai musicisti classici». Di seguito il programma completo del Med Radio Fest.

