Mahmood e Blanco conquistano Spotify, «Brividi» nella top 5 globale

Tutti pazzi per Mahmood & BLANCO. Al termine della seconda serata di Sanremo 2022 il duo si ferma al secondo posto in classifica, dietro Elisa, ma sui siti di streaming la loro canzone «Brividi» è già da record ed entra nella classifica delle più ascoltate del mondo.

Brividi è il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Scaletta terza serata Sanremo 2022: l'ordine dei cantanti.... MUSICA Sanremo 2022 diretta, seconda serata record. Vola lo share per... FESTIVAL Classifica Sanremo, Elisa al primo posto: battuti anche Mahmood... IL CASO Sanremo, un artista profana la fede, in Vaticano evitano le... ADNKRONOS video SPETTACOLI foto

«Brividi» è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia, con oltre tre milioni di stream (3.384.192) in sole 24 ore, superando il precedente primato italiano stabilito da Gemitaiz e Madman con “Veleno 7” nel 2019. Il brano entra in #5 posizione nella classifica globale della piattaforma, oltre a posizionarsi al #1 nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali.

La coppia di artisti vince anche nelle visualizzazioni: al primo posto delle tendenze Youtube conta oltre 6 milioni di views tra il video ufficiale della canzone e quello della performance all'Ariston.