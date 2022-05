Liberato canta ancora (ma stavolta aspetta il 10 maggio): ecco nuovo album e videoclip

Proprio quando tutti stavano per perdere le speranze, Liberato è tornato. Neanche stavolta ha mostrato il suo volto, ma allo scoccare del 10 maggio (in realtà alle 23.55 del giorno precedente) il cantante misterioso ha rilasciato un nuovo album. Ebbene sì, non alla mezzanotte del 9 maggio, data che porta il nome di una delle sue hit più famose, ma praticamente il giorno successivo. Una scelta, forse voluta o forse no, che segna in qualche modo un cambio di passo, una rottura con il passato.

Liberato canta ancora: ecco nuovo album e videoclip

Ed in effetti le sette nuove canzoni del cantante senza volto hanno qualcosa di diverso, un costante richiamo al folklore napoletano, a sugellare un legame indissolubile fra l'artista e la sua città. Il videoclip del singolo "Partenope", girato dall'ormai inseparabile regista Francesco Lettieri, è un viaggio fra la storia e le leggende di Napoli. Liberato II, questo il nome dell'album, è già disponibile su Youtube e sulle principali piattaforme di streaming.