È il giorno di Jovanotti: assalto al salone del Libro di Torino

È il giorno del grande assalto al. Migliaia le persone che in mattinata sono arrivate da tutta Italia aper una delle giornate clou della kermesse che, superate le difficoltà economiche dei mesi scorsi, e le recenti polemiche fascismo-antifascismo, conferma di potersi confrontare con la Buchmesse di Francoforte e il Salon du Livre di Parigi.Tanti gli appuntamenti in programma l'11 maggio, da Roberto Saviano a Jovanotti, passando per Ginzburg, Pippo Baudo e i numerosi altri ospiti scelti dal direttore Nicola Lagioia per fare grande questa 32/a edizione. E a mezzogiorno è anche l'ora di Altaforte: la casa editrice esclusa tra le polemiche dalla manifestazione per le affermazioni del suo editore, Francesco Polacchi, presenta in un albergo del centro di Torino il libro intervista di Chiara Giannini a Matteo Salvini.