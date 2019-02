© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’esperienza sinfonica pop e una festa per la città di Firenze: l’8 giugno allo stadio Artemio Franchi si svolgerà l’evento “Florence4Ever” con Mariah Carey e John Legend, prodotto da Dream Loud / 4Ever Brand con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Acf Fiorentina.John Legend, vincitore di un Oscar, un Emmy, un Tony, un Golden Globe e 10 Grammy Award sarà protagonista dello show insieme a Mariah Carey, una delle icone della musica pop americana tra gli artisti di maggiore successo di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di copie vendute. Entrambi gli artisti saranno accompagnati da The Independence Orchestra, l’orchestra ufficiale degli spettacoli di 4Ever Brand e composta da oltre 100 musicisti selezionati tra i migliori complessi sinfonici d’Italia. Quella di Firenze sarà l’unica esibizione di Mariah Carey in Italia per il 2019, visto l’impegno con il suo «Caution» World Tour, e sarà anche l’unica esibizione estiva di John Legend in Europa. Lo spettacolo “4Ever” è l’unico festival di musica mainstream che promuove e integra totalmente tutti gli aspetti delle città che lo ospitano. A Firenze ha aperto la strada a una partnership rivoluzionaria tra Dream Loud e Acf Fiorentina che fonde città, sport e musica sotto un unico marchio e piattaforma.Fondato nel 2013, “4Ever Brand” ha portato la prima celebrazione ufficiale del 4 luglio nella la città di Orvieto con “Orvieto4Ever”, sempre al fine di promuovere e celebrare i valori universali di libertà, democrazia e uguaglianza presenti nella Dichiarazione di indipendenza. Il coinvolgimento di Firenze come “4Ever City” è particolarmente significativo, lo stretto rapporto tra Italia e Stati Uniti risale all’amicizia tra Thomas Jefferson - terzo presidente degli Usa - e Phillip Mazzei. Nato e educato a Firenze, Mazzei lavorò con Jefferson per diventare tra i primi a portare i prodotti italiani in America e fu anche il primo a esprimere nei suoi scritti il concetto chiave di «all men being equal in nature», un principio di uguaglianza che Jefferson in seguito riformulò proprio nella Dichiarazione d’Indipendenza americana.