È morto a 80 anni Ginger Baker, leggendario batterista dei Cream

Nato a Lewisham, a sud di Londra, Peter Edward Baker, soprannominato Ginger, ha iniziato, da ragazzino, il suo percorso artistico prendendo lezione dal batterista jazz Phil Seaman. Come componente dei Blues Incorporated, prima, e della Graham Bond Organization, poi, Baker ha conosciuto colui che sarebbe diventato il futuro bassista dei Cream, Jack Bruce: facendo squadra con Eric Clapton il terzetto avrebbe poi dato vita alla band di “Sunshine of Your Love”, tra i nomi più influenti della storia del rock.

Dopo lo scioglimento del gruppo, che già nel 1968 metteva in scena il tour d’addio alle scene, Ginger Baker ha fatto parte dei Blind Faith con Steve Winwood e Ric Grech, del gruppo fusion Ginger Baker’s Air Force e ha collaborato negli anni con artisti come Fela Kuti, gli Hawkwind, i Public Image Limited di John Lydon e i Masters of Reality. L’ultima volta che i Cream si sono esibiti fianco a fianco sul palco è stato nel 2005, quando i tre musicisti si sono riuniti per mettere in scena una serie limitata di concerti distribuiti tra la Royal Albert Hall di Londra e il Madison Square Garden di New York.