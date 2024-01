Geolier, polemica sul testo della canzone in napoletano «scorretto». De Giovanni: «Lingua non merita questo strazio»

Sanremo non è ancora iniziato, ma c'è già la prima polemica. Il testo della canzone di Geolier, "I p' me, tu p' te", scatena le critiche dei puristi della lingua napoletana e di scrittori come Maurizio De Giovanni, il primo a lanciare la polemica, ed Angelo Forgione, infiammando i social. «È una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. È un patrimonio comune, ha un suono meraviglioso, unisce il maschile e il femminile come fa l'amore. Non merita questo strazio. PS. Basta chiamare qualcuno e farsi aiutare. Un po' di umiltà», scrive l'autore dei Bastardi di Pizzofalcone che rimanda alla scrittura dei testi di Pino Daniele sottolineando: «Non c'è alcun giudizio sull'artista, il suo valore musicale e il suo successo che per altro gli auguro con tutto il cuore».

Nota Forgione: «Vocali sparite, totale assenza di raddoppio fonosintattico delle consonanti, segni di elisione inesistenti, o inventati dove non ci vogliono (vedi il titolo).

Il significato della canzone

Intanto mentre il suo rione Gescal affigge stendardi di sostegno, i neoborbonici inviano a Geolier il testo corretto del brano invitandolo ad un corso di lingua, ma notando che è comunque «significativo e importante ritornare a cantare in lingua napoletana a Sanremo e diffondere la nostra lingua tra i giovani». «I p' me, tu p' te», definita "canzone uptempo, con cassa dritta", parla di una coppia che si ama troppo ma capisce che è arrivato il momento di riprendersi i propri spazi perché amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell'altro. «Un testo bellissimo» dice Barbara D'Urso nel suo "tutorial" social con traduzione in italiano.