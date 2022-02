FantaSanremo, anche Massimo Ranieri ci casca: «Papalina! Me l'hanno chiesto i miei nipoti»

Il FantaSanremo colpisce anche Massimo Ranieri. Il cantautore napoletano cede nella serata finale e sul palco dice il fatidico «Papalina», che vale il bonus una tantum di 50 punti. Ranieri, con la solita eleganza e un po' imbarazzato poi spiega: «Me l'hanno chiesto i miei nipoti per il FantaSanremo». Aver citato il gioco gli vale altri 25 punti.

Perché Papalina

«Il FantaSanremo nasce nelle Marche da un piccolo ma gioioso manipolo di appassionati del Festival - si legge sul sito dedicato al gioco -. Nel 2019 si costituisce la Giuria Microscopica che dopo attentissimi ascolti dei brani in gara esprime le proprie valutazioni sulle performance. Nel 2020 il proposito è quello di bissare l’esperienza, ma in maniera più coinvolgente: da una costola della Giuria Microscopica nasce la Commissione FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) che elabora il regolamento del FantaSanremo, una specie di fantacalcio a tema Festival. Il passaparola porta una 50ina di richieste di partecipazione fino alla settimana cruciale in cui le fantallenatrici e i fantallenatori seguono il consiglio di Morgan e Bugo trovandosi “un bar che sarà la loro chiesa"»: il Bar Corva da Papalina. Da qui il nome per il bonus.