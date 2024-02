Loredana Bertè fuori dall'Eurovision: «Qualche giurato amico del mio ex marito non mi voleva in Svezia»

«Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete 'dispiaciutì quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c'era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia». Così Loredana Bertè, riferendosi anche a Bjorn Borg, ha commentato nel pomeriggio su Facebook - con un emoticon sorridente - il secondo posto al contest 'Una Voce per San Marinò, dietro la band spagnola Megara che ha ottenuto il ticket per le finali dell'Eurovision a Malmoe. «Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio - ha aggiunto rivolta ai fan, che hanno risposto con migliaia di like e continaia di messaggi di sostegno - per l'amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi. Loredana».

Loredana Bertè sconfitta a San Marino (nonostante la standing ovation), all'Eurovision vanno gli spagnoli Megara

La calssifica

A decidere la classifica, che ha portato sul podio anche i marchigiani La Rua - vincitori del premio per il brano più radiofonico con 'Il governo del cuorè, realizzato con Dardust - è stata una giuria di addetti ai lavori presieduta dal compositore e produttore discografico Celso Valli e di cui ha fatto parte anche Anna Bischi, moglie di Ivan Graziani.

Tra i 17 concorrenti in gara anche Marcella Bella, Pago, Corona e Dana Gillespie, che nel '73 interpretò Maria Maddalena nel Jesus Christ Superstar di Lloyd Webber e Rice. Superospite Riccardo Cocciante. Soddisfatto il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: «hanno partecipato artisti da 36 Paesi, 350 sono venuti in Repubblica a giocarsela». Il regolamento prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo e i brani in qualsiasi lingua. E così quest'anno San Marino parla spagnolo.

