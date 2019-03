Iacchetti contro Baglioni: «A Sanremo ha respinto me con un pezzo di Guccini»

«Non ha respinto me. Peggio: ha rifiutato una canzone di Francesco Guccini, “Migranti”, che peraltro è nello spettacolo teatrale», dice in un’intervista a “La Verità” Enzo Iacchetti, ricordando la bocciatura da parte di Claudio Baglioni della sua partecipazione al Festival di Sanremo.



Iacchetti, attore e conduttore tv attualmente impegnato al Sala Umberto di Roma nello spettacolo di teatro-canzone “Libera nos Domine”, aggiunge: «Quando Guccini lo ha infilzato: “Guarda te, il compagno Baglioni adesso parla di disperati in mezzo al mare, ma la mia canzone l’ha cestinata”, lui prima ha replicato che non ne sapeva nulla - bel direttore artistico mi verrebbe da dire - poi che comunque io non sono un cantante, e quindi era giusto così. Ma anche lui non è un presentatore, e si vede. E allora?». © RIPRODUZIONE RISERVATA