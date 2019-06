Elisa, con “Diari aperti” nuovo tour e a Roma tappa a dicembre

Ha conquistato cinquanta teatri in appena 2 mesi, segnando il sold-out in ogni appuntamento, ha ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album “Diari Aperti”, i suoi singoli “Se piovesse il tuo nome” e “Tua per Sempre” sono stati certificati rispettivamente Doppio Platino e Platino, il nuovo singolo “Vivere tutte le vite” è al top delle classifiche radio, ma Elisa non ha alcuna intenzione di fermarsi: in autunno sarà protagonista di una tournée nei palasport. Dopo l’intimità dei teatri, Elisa dal 25 novembre viaggerà nei grandi spazi dei palazzetti con un tour totalmente nuovo nella scaletta, nella formazione e negli arrangiamenti. Le prime date annunciate in calendario sono: Torino 25 novembre, Milano 27 novembre, Bologna 9 dicembre, Firenze 12 dicembre, Roma 17 dicembre. Biglietti in vendita dal 5 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA