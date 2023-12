Buon Natale anche a te, stasera in tv su Canale 5 il Concerto di Elisa: da Ornella Vanoni a Ligabue. Ospiti e scaletta

Cosa vedere stasera in tv? Tra tanti i tanti film che i palinsesti offrono, domenica 24 dicembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, Elisa Buon Natale anche a te, uno show-evento all'insegna della grande musica. Una serata speciale ricca di sorprese in cui Elisa regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti con i suoi successi e tanti brani della tradizione natalizia.