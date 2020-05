Kraftwerk, Florian Schneider è morto a 73 anni: tra i suoi successi Autobahn e Tour de France

La “Centrale elettrica” ha perso uno dei suoi poli più energici: è morto Florian Schneider, uno dei fondatori dei Kraftwerk: aveva 73 anni. I meno giovani ricorderanno i loro abiti originali rispetto a quelli degli altri gruppi anni '70, mentre i più giovani forse li ricorderanno per due dei loro pezzi più famosi, Trans Europe Express, Radioactivity, Robots.

Paul McCartney e Ringo Starr, all'asta un brano inedito: la canzone vale 25mila euro

Napoli, morto Maurizio Nazzaro: da Sanremo a cantaNapoli, aveva 60 anni



(I Kraftwerk in Radioactivity, una dei loro cavalli di battaglia)

COFONDATORE

Schneider era stato uno dei due fondatori del gruppo tedesco nato a Düsseldorf nei primi anni '70. E' stato un musicista poliedrico: flauto, sintetizzatore, sax e anche voce solista. L'addio al gruppo c'era stato nel 2008 dopo aver pubblicato dieci ellepì. Da solista ha pubblicato un singolo nel 2015, dal titolo Stop Plastic Pollution ispirato da una vacanza sulle coste del Ghana, quando nuotando è rimasto colpito dalla plastica e dai rifiuti che i pescatori tiravano su recuperando le reti.

ALBUM AL TOP

Oltre i già citati tre lavori vanno anche segnalati Autobahn del 1974, "The Man-Machine" di quattro anni dopo, Computer World del 1981, "Techno Pop" del 1986, The Mix del 1991 e il "Tour de France" arrivato nel 2003. Per i Kraftwerk era un punto fisso, una stella a cui rivolgere lo squardo, poi nel 2008 la decisione di lasciare la band.





© RIPRODUZIONE RISERVATA