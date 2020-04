Ultimo aggiornamento: 23:52

Se n'è andato con la signorilità e con quel silenzio misto tra eleganza e umanità che lo hanno sempre contraddistinto. Valeriano Venturi , 90 anni appena compiuti, avvocato tra i più conosciuti a Orvieto morto domenica pomeriggio, nella città che tanto amava,, circondato dall'affetto della famiglia. Una famiglia a cui ha sempre tenuto molto, la cara moglie Irene, i due figli Chiara, avvocato anche lei, che ne ha materialmente raccolto l'eredità di lavoro e di studio, e Vieri che agli studi giuridici ha preferito la carriera musicale, abile cantante, autore e stimato musicista. Valeriano Venturi era uno degli avvocati orvietani ormai più anziani, forse il più anziano ancora in vita.Non esercitava più da tempo la professione ma era rimasto profondo conoscitore sia dell'ambiente giuridico che della politica, altra sua grande passione. In molti lo ricordano appassionato e strenuo difensore in questo o quel caso, perché l'avvocatura era per lui una missione. Persona elegante nei modi, colta, sempre disponibile. Non uno sgarbo, non una parola fuori posto, ma sempre pronto alla battuta sagace e raffinata.Elegante, mai eccessivo nel vestire, statuario ma allo stesso tempo affabile conversatore. Seppur anziano e appartenente ad una generazione di giuristi ormai lontana del tempo, l'avvocato Venturi come pochi della sua età aveva saputo interpretare abilmente le trasformazioni che nel tempo hanno modificato l'esercizio della professione legale, rimanendo pur tuttavia per lui sempre al centro la vicenda umana, prima della legge.I funerali dell'avvocato Venturi non potranno celebrarsi in forma pubblica in ottemperanza dei decreti governativi in vigore che, fino al 3 maggio, non permettono lo svolgimento di alcun rito funebre.