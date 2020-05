Paul McCartney e Ringo Starr, all'asta un brano inedito: la canzone vale 25mila euro

A quasi 50 anni da "Let it be", capolavoro e ultimo tributo dei Beatles alla loro storia, una nuova sorpresa per gli amanti dei Fab Four: l'inedito Angel in disguise, pezzo che Paul McCartney e Ringo Starr registrarono nel 1992. La canzone era stata realizzata dagli ex-Beatles per l'album di Ringo, “Time takes time”, ma non fu mai inserita nel disco, quindi mai pubblicata. E rimase per quasi tre decenni archiviata in un vecchio supporto di registrazione, una cassetta di proprietà di Tony Prince, ex DJ di Radio Luxembourg, fino alla decisione di metterla all'asta.

Dunque il nuovo pezzo del cantante e batterista della mitica band di Liverpool, potrebbe finire nelle mani di un ricco fan, un collezionista dei Beatles, per una cifra che si stima non inferiore ai 25 mila euro. L'asta - rigorosamente online - si terrà il 19 maggio, per un evento benefico: infatti il 25% del ricavato di Angel in disguise, sarà devoluto all’iniziativa “Covid-19 Urgent Appeal” dell’organizzazione “NHS Charities Together”, con cui si supporterà il sistema sanitario inglese.

Il ricco fortunato si troverà tra le mani, una demo scritta dalla coppia di musicisti, ma in una doppia versione. Una è stata incisa con la sola voce di Paul McCartney, mentre nella seconda, la voce appartiene a Ringo ed è stata registrata con l'arrangiamento di altri musicisti. All'interno del nastro un altro brano, non inedito però, si tratta infatti di “Everyone wins”, inserito nell'album album “Y not” pubblicato ormai 10 anni fa.

A proposito dell'inedito si è espresso anche Chris Shaw, conduttore del podcast dei Beatles I am the Egg Pod, che alla BBC ha riferito «la scoperta potrebbe sollevare lo spirito di alcuni maniaci dei Beatles in quarantena, ma è improbabile che la traccia appaia presto in nessuna delle migliori collezioni. "Tuttavia, il fatto che Angel in Disguise sia stato respinto suggerisce che potrebbe non essere la migliore canzone al mondo. A volte è meglio lasciare queste cose come misteri allettanti».



