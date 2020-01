© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sta preparando per la sua esibizione ai, essendo »perfettamente consapevole« di quello che sa che accadrà dopo la cerimonia in programma questo fine settimana. In una intervista a “New Music Daily With Zane Lowe” su Beats 1, canale di Apple Music, la cantante e attrice statunitense -che torna ad esibirsi sul palco dopo l’overdose che la costrinse a fermarsi nel 2018- ha detto di essere ben conscia che sia importante per lei pianificare in anticipo l’esibizione». Andrò “in crash”, perché la mia adrenalina salirà tutto il fine settimana e poi si schianterà».La 27enne ha dichiarato dunque di aver «tolto tag» dal suo account Instagram e di aver cancellato i commenti in modo da non vedere ciò che la gente dirà di lei dopo lo spettacolo. La cantante, che è dunque consapevole di essere ancora in uno stato di fragilità psichica, ha in programma «di farcela forse meditando di più o facendo un po'di terapia, o semplicemente creando un supporto extra» intorno a lei. Al 62mo Grammy Awards, Lovato canterà Anyone», una canzone che l’artista aveva finito di comporre appena quattro giorni prima dell’overdose di due anni fa, nella sua casa di Hollywood Hills, e che fa capire lo stato mentale in cui si trovava. La cantante e attrice statunitense ha anche dichiarato che spera di raccontare di più su quello che le è successo, e lo farà in una canzone che sta per pubblicare dal suo prossimo album.