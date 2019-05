Da Gergiev a Chung, grandi bacchette per la nuova stagione dell'orchestra della Rai

Punta su alcuni tra i più noti direttori d'orchestra, come Valery Gergiev, Myung-whun Chung, Daniele Harding, Fabio Luisi e Daniele Gatti, e allo stesso tempo su alcune delle bacchette più promettenti, come quelle di Leonidas Kavados e Fabio Biondi, la prossima stagione musicale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, presentata all'Auditorium Rai di Torino.



Una stagione ricca, che omaggia i 250 anni dalla nascita di Beethoven, eseguendo tutte le sue Sinfonie (non la Nona), anche con citazioni beethoviane in altri brani del cartellone, come quello di Max Reder, e nella rassegna Rai Nuova Musica.



A presentare la stagione, che apre l'11 ottobre con James Colon sul podio e termina il 25 giugno 2020 con il maestro Fabio Luisi, c'erano il direttore principale e il direttore artistico dell'Osn, James Conlon ed Ernesto Schiavi, il sovrintendente Pasquale D'Alessandro e la direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, che ha sottolineato il successo crescente dei concerti sia su Radio3, sia su Rai5

