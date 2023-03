Da Chung a Venditti, con cinquanta serate di lirica, balletto, ma anche pop, jazz, teatro, sinfonica, mostre e cinema, l'estate dell'Opera di Roma a Caracalla diventa un festival

Opera, danza, cinema, teatro, grande musica sinfonica, jazz e pop. Una estate con 50 serate di grandi spettacoli. Dal 30 maggio al 10 agosto diventa un Festival l'estate dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Aumentano gli spazi: all'arena da 4.500 posti, a ridosso delle antiche Terme, si aggiunge il Teatro del Portico, nell'area del cosiddetto tempio di Giove, destinata a generi nuovi e diversi, mentre gli ambienti appena restaurati adiacenti la palestra la palestra occidentale verranno aperti al pubblico per ospitare la mostra di fotografie di Letizia Battaglia. Molti i grandi artisti coinvolti: Myung-Whun Chung per la sinfonica; i registi Damiano Michieletto e Lorenzo Mariani per l'opera; Roberto Bolle per la danza, Moni Ovadia per il teatro; Stefano Di Battista; tra gli artisti del pop Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia con Danilo Rea, Andrea Bocelli e, per la prima volta a Caracalla, Zucchero, i Negramaro e Massimo Ranieri.