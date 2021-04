Concertone 1 Maggio, da Noel Gallagher a Gianna Nannini: tutti i cantanti sul palco. Ecco dove vederlo

Da Noel Gallagher a Gianna Nannini, passando per i tantissimi Sanremesi: Colapesce Dimartino, Francesca Michielin, Madame, Max Gazzè e la Magical Mystery Band (c'è anche Daniele Silvestri), Bugo, Coma Cose, Gaia, La Rappresentante di Lista, Noemi, Ghemon, Ermal Meta, Extraliscio, Fasma, Francesco Renga, Wrongonyou, Folcast e Gio Evan. Per il secondo anno consecutivo il Concerto del Primo Maggio è costretto a rinunciare a Piazza San Giovanni per le misure anti-Covid e si reinventa evento televisivo, in onda su Rai3 e Rai Radio2 dalla Cavea dell'Auditorium Partco della Musica di Roma questo sabato dalle ore 16.30 alle ore 19 e dalle 20 alle 24. L'intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Ambra Angiolini, che le indiscrezioni davano fino a qualche giorno fa come conduttrice, si limiterà a lanciare alcuni interventi. A quattro giorni dall'evento il nome del coduttore non è stato ancora confermato: dovrebbe trattarsi di Stefano Fresi. Oltre sei ore di musica che alterneranno musica dal vivo e video pre-registrati. Nel cast anche Alex Britti e Flavio Boltro, Après La Classe e Sud Sound System, la band belga dei Balthazar, Edoardo Bennato, Chadia Rodriguez e Federica Carta, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro (accompagnato sul palco dagli attori Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, insieme ai quali proporrà un'anteprima di "Ghiaccio", il suo primo film da regista), i Fast Animals And Slow Kids, Willie Peyote, l'italo-francese Claudio Capéo (si esibirà con Gianna Nannini), Ginevra, Il Tre, L'Orchestraccia, LP, Mara Sattei, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Orchestra Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti e Vasco Brondi.

La direzione artistica e l'organizzazione è a cura di Massimo Bonelli. Massimo riserbo sui nomi degli artisti che si esibiranno in presenza sul palco della Cavea e quelli che, invece, manderanno contributi pre-registrati, per impedire assembramenti di fan fuori dai cancelli dell'Auditorium Parco della Musica. Il Concertone non vedrà la presenza di pubblico: seduti sugli spalti della Cavea, l'anfiteatro all'aperto del complesso, solamente alcuni fotografi e giornalisti, nel rispetto delle norme anti-Covid. Al momento dell'ingresso all'Auditorium tutti i partecipanti, dagli artisti ai giornalisti passando per eventuali accompagnatori, dovranno sottoporsi al test antigenico.

Sul palco del Concertone 2021 si esibiranno anche i vincitori del contest 1MNEXT, destinato agli emergenti: il romano Cargo, la milanese Marte Marasco e il torinese Neno. Il vincitore assoluto del concorso sarà proclamato proprio durante la diretta su Rai3: si aggiudicherà il premio NUOVOIMAIE che dà la possibilità di organizzare un tour.

