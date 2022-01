"Casa Sanremo", dal 31 gennaio al 5 febbraio il talk show online sul festival

E' in arrivo "Casa Sanremo", il nuovo talk show online sul festival che andrà in onda da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio dalle 17:30 alle 18:30. Un'ora di programma, prodotto dall'agenzia di stampa AskaNews. Al timone i giornalisti: Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi in diretta dagli studi televisivi di Casa Sanremo. In collegamento ogni giorno il Direttore di AskaNews Gianni Todini e con l’inviata a Sanremo Serena Sartini.

L’appuntamento sarà ricco di notizie, inchieste, interviste, dibattiti e approfondimenti con tanti ospiti in presenza e in remoto. A ogni puntata, dunque, gli opinionisti chiamati a partecipare saranno coinvolti in un’arena televisiva, dove affronteranno domande comode e scomode, per analizzare senza filtri e con grande attenzione tutti gli aspetti di questa speciale edizione del Festival.

Un appuntamento quotidiano, in collegamento da Roma, sarà con la scrittrice Giulietta Revel. Giulietta è stata la prima donna soldato in Italia ed è da sempre impegnata contro la violenza sulle donne. Tanti altri ospiti da non perdere ogni giorno dal 31 gennaio al 5 febbraio dalle 17:30 alle 18:30 su: https://www.casasanremo.it/; https://www.facebook.com/askanews; https://www.facebook.com/studiomediacommunication.