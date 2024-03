Zalone e Puccini, Bolle e Abbagnato, lirica ma anche cinema, teatro e musica pop: la lunga estate di Caracalla

Puccini e Disney. Il tenorissimo Vittorio Grigolo e il divo del grande schermo Checco Zalone nell’inedito duo con De Gregori. L’étoile Eleonora Abbagnato in Dior e il divo Roberto Bolle con i suoi Friends. Grandi voci della lirica come Sonya Yoncheva, Angela Meade e Brian Jadge. E poi star del pop come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, John Legend, Antonello Venditti. Il circo contemporaneo che debutta alle Terme e l’architetto Massimiliano Fuksas che firma i suoi primi allestimenti lirici con Tosca e Turandot.

DAL 3 GIUGNO AL 10 AGOSTO

Il cinema con le musiche eseguite dal vivo, omaggi ai cent’anni della Rhapsody in Blue di Gershwin con Wayne Marshall e al compositore toscano nel centenario dalla sua morte con una rassegna di film che celebrano capolavori come Madama Butterfly. Ma anche teatro, jazz, visite guidate e una minirassegna per nuovi talenti. Dal 3 giugno al 10 agosto, con 60 serate (dieci in più rispetto allo scorso anno), scoppia l’estate di Caracalla con un cartellone estivo dell’Opera di Roma. Un festival, nel cuore della Roma antica, più lungo e più “largo”: oltre all’arena con 4.500 posti, anche il Teatro del Portico, nell’area del cosiddetto tempio di Giove, che torna ad accogliere nuove e differenti esperienze artistiche.

IL SOVRINTENDENTE GIAMBRONE

«Per il secondo anno consecutivo, il Teatro dell’Opera di Roma torna a Caracalla con un vero e proprio festival», annuncia il Sovrintendente Francesco Giambrone, «un progetto multidisciplinare che troverà pieno compimento nel 2025, anno del Giubileo, quando la programmazione sarà realizzata dal regista Damiano Michieletto, a cui abbiamo dato carta bianca. Il successo di presenze ottenuto lo scorso anno, con 115.980 biglietti venduti, ci ha spinto ad aumentare il numero complessivo delle serate - in particolare crescono quelle d’opera, che passano da 10 a 16 - e a rinnovare l’ampia proposta che comprenda reading teatrali, cinema e quest’anno anche circo contemporaneo. Tutto nel segno di Puccini».

IL SINDACO GUALTIERI

«È un lavoro prezioso quello portato avanti dall’Opera di Roma», commenta il sindaco Gualtieri, «anche attraverso un appuntamento che è ormai un punto di riferimento. Grazie a questa collaborazione tra pubblico e privato, tutti uniti dall’obiettivo di promuovere iniziative culturali di qualità e la fruibilità di un altro spazio storico tra i tanti che stanno tornando protagonisti della vita cittadina, spesso dopo un grande lavoro di recupero».

OPERA

In occasione del centenario della scomparsa di Puccini, due nuove produzioni di Tosca (dal 5 luglio al 9 agosto, con Carmen Giannattasio e Sonya Yoncheva, Saimir Pirgu, Vittorio Grigolo e Arsen Soghomonyan, Claudio Sgura e Roberto Frontali) e Turandot (dal 16 luglio al 10 agosto, con Angela Meade e Lise Lindstrom, Luciano Ganci, Brian Jagde e Arsen Soghomonyan, Maria Grazia Schiavo e Juliana Grigoryan ) proposte con progetto creativo e scene di Massimiliano e Doriana Fuksas, al loro debutto con l’opera lirica. La regia di entrambi i titoli è affidata a Francesco Micheli. La proposta operistica si completa con i giovani talenti di “Fabbrica” e della Scuola di Canto Corale, al Teatro del Portico.

DANZA

Il 9 e il 10 luglio Le notti romane di Dior, con Eleonora Abbagnato che indossa le creazioni di Maria Grazia Chiuri della Maison francese. Tra i principali interpreti l’étoile Rebecca Bianchi e il primo ballerino Michele Satriano. E il 19 e il 20 luglio Roberto Bolle and Friends. CONCERTI Il 23 luglio con un concerto sinfonico che abbraccia anche il cinema, Timothy Brock torna sul podio di Caracalla con Fantasia Disney - Live in concert, con Fantasia (1940) e del suo sequel Fantasia 2000.

CINEMA

Sempre a Puccini è anche dedicata la rassegna cinematografica Piccolo Cinema Puccini, a cura di Giuliano Danieli, con tre serate in programma al Teatro del Portico. Il 27 giugno il grande compositore rivive attraverso Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti (2008) e il filmato d’epoca Un giorno con Puccini (1918 circa), restaurato e reso disponibile dalla Cineteca di Bologna. La serata del 1° luglio è invece dedicata a tre riletture della storia di Madama Butterfly, con la prima italiana di Madame Butterfly’s Illusion di Wagoro Arai (1940, dal National Film Archive of Japan), Aria di Pjotr Sapegin (2001) e M. Butterfly di David Cronenberg (1993). Infine, il 4 luglio due film ispirati a Tosca: un frammento, restaurato dalla Cineteca di Bologna, della Tosca di Alfredo De Antoni (1918) e Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone (1946) con Anna Magnani protagonista, messo a disposizione dal CSC – Cineteca Nazionale, con cui si rinnova la proficua collaborazione già avviata lo scorso anno. Al compositore Vincenzo Ramaglia sono commissionate le colonne sonore per i due film muti inclusi nella rassegna. Tutte le serate sono arricchite da introduzioni a cura del Centro Studi Giacomo Puccini di Lucca.

TEATRO

Due gli spettacoli teatrali ospitati nello spazio del Teatro del Portico. Il 29 giugno e il 2 luglio Massimiliano Finazzer Flory omaggia Puccini con Vissi d’arte, vissi d’amore. Aspettando Giacomo Puccini. Il 17 e il 20 luglio, invece, sempre nel Teatro del Portico, Valerio Magrelli è in scena con Romantici&Co., esplorazione sul tema del romanticismo e della sua evoluzione dall’Ottocento ad oggi.

CIRCO CONTEMPORANEO

Il 25 e il 26 giugno, sempre in occasione del centenario pucciniano, la compagnia Cirko Vertigo porta in scena al Teatro del Portico Puccini Dance Circus Opera, per coro di corpi e strumenti.

JAZZ

Spazio anche al jazz al Teatro del Portico, con due concerti in programma il 18 luglio e il 5 agosto, e tre serate di Late night jazz il 31 luglio, il 2 e 3 agosto. Queste ultime sono programmate in un orario che consenta la partecipazione degli spettatori dell’opera, in scena nelle stesse serate prima delle notti jazz.

POP

Al via con Fiorella Mannoia il 3 giugno, Francesco De Gregori con Checco Zalone il 5, Ornella Vanoni il 6, Samuele Bersani il 7, Il Volo l’8, John Legend il 10, i Pooh l’11 e il 12, Biagio Antonacci il 13 e 14, Antonello Venditti il 18, 19 e 21. «Da 87 anni la musica, l’opera, il balletto popolano in estate le Terme di Caracalla», spiega Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, «la collaborazione con l’Opera di Roma è dunque un momento rilevante delle nostre attività nell’impianto termale. E il festival Caracalla è uno stimolo alla crescita culturale della città». Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla. Dal 3 giugno al 10 agosto. Biglietti da 10 a 120 euro in vendita presso il botteghino del Teatro dell’Opera di Roma e su Ticketone a partire dalle ore 12 del 2 aprile.