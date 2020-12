È uscito oggi in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica Matches, il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears in collaborazione con la boyband Backstreet Boys. Il brano, prodotto da Ian Kirkpatrick e Michael Wise, è contenuto nella nuova versione deluxe dell’album Glory, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al numero1 della classifica di vendite (Fimi/GfK).

Il disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani Swimming In The Stars e Mood Ring (By Demand). Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È diventata celebre con il primo singolo …Baby One More Time, un successo internazionale che ha conquisto ben 14 certificazioni platino solo in America. In 26 anni di carriera, i Backstreet Boys hanno prodotto canzoni che hanno segnato la storia della musica pop. Con innumerevoli singoli al primo posto nelle hit, tour da record, numerosi premi e vendite mondiali superiori a 130 milioni di copie, i Backstreet Boys sono la boyband che ha venduto di più nella storia della musica.

