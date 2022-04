I Backstreet Boys tornano in Italia per il "Dna World Tour": ecco dove si esibiranno

Un nuovo tour mondiale per rivivere i successi della band più iconica degli anni Novanta. I Backstreet Boys, uno dei gruppi di maggiore successo della storia della musica pop, tornano live con il Dna World Tour da Aprile negli Stati Uniti e in Europa e Regno Unito in autunno.In Italia saliranno sul palco dell'Unipol Arena di Bologna sabato 22 ottobre.

La band si è esibita l'ultima volta per il pubblico di tutta Europa nel 2019, vendendo oltre 350.000 biglietti. Il Dna World Tour partirà da Las Vegas nel weekend del 9 e 10 aprile con quattro spettacoli.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 7 aprile. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 8 aprile sugli abituali circuiti e in tutti i punti vendita autorizzati.

In Italia nel 2019 la band fu sold out in poche ore



All'insegna del loro famoso motto « Backstreet's Back, Alright!», sarà uno show epico quello del gruppo statunitense formato da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, a tre anni di distanza dal loro ultimo concerto italiano che aveva registrato il sold out a poche ore dalla messa in vendita.

La band ha appena pubblicato il primo episodio della nuova docu-serie Making Of The Dna Tour, che permetterà ai fan di sbirciare in anteprima la preparazione e il backstage

dell'atteso tour mondiale. Altri episodi saranno presto disponibili sul canale YouTube dei Backstreet Boys.

Il tour sosterrà Unhcr per i rifugiati ucraini

I Backstreet Boys hanno scelto di destinare una parte del ricavato del loro tour 2022 a Unhcr, l'agenzia Onu di protezione dei rifugiati. Questo contributo servirà a proteggere e assistere profughi e sfollati provenienti dall'Ucraina ed i suoi paesi confinanti.