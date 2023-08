AIAM, il presidente Francescantonio Pollice: «Grazie a Sangiuliano per risorse fnsv assegnate con nuovo decreto a comparto musica»

Grande soddisfazione è stata espressa da Francescantonio Pollice, Presidente dell’Associazione Italiana Attività Musicali (AIAM) per l’assegnazione delle nuove quote del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo (FNSV) alle istituzioni del comparto Musica.

“Nell’esprimere grande soddisfazione per l’assegnazione delle nuove risorse del FNSV alle istituzioni del comparto Musica, voglio ringraziare il Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Sottosegretario Gianmarco Mazzi per l’impegno profuso a favore della nostra associazione e di tutti gli enti che, come noi, operano in questo settore. Credo sia per me doveroso rivolgere un plauso anche al Dott. Antonio Parente, alla sua Direzione e alla Commissione Musica per il grande e significativo lavoro compiuto negli ultimi mesi”.

Ha dichiarato Pollice dopo la pubblicazione del decreto n. 1108 a firma del Direttore Generale Spettacolo Antonio Parente, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni del comparto musica le nuove quote del FNSV.

“Va registrato e sottolineato senza esitazione che il recente stanziamento produce un aumento significativo delle risorse rispetto al 2022, fondi che si aggiungono a quelli già destinati al nostro comparto per effetto del decreto del 23 maggio 2023. – ha continuato Pollice - Tutti i soci rappresentati da AIAM che spaziano dalle società di concerti ai festival potranno in questo modo beneficiare dei finanziamenti e allargare il ventaglio già ricco e variegato delle proposte culturali che siamo in grado di offrire al pubblico in ogni regione, generando e sostenendo in questo modo l’economia del nostro Paese.

Infine, siamo felici che una particolare attenzione sia stata conferita anche ai complessi strumentali giovanili, che per capacità di crescita meritano di certo investimenti più cospicui. L’AIAM da sempre investe nella formazione dei giovani, promuovendo occasioni di studio e di lavoro al fine di creare nuova occupazione e allo stesso tempo consentire il necessario ricambio generazionale”.