In una notte di mezza estate, nella cornice della piazza del Principe di Porto Cervo , ha avuto luogo la sesta edizione del fashion show di Maria Monsè che ,come sempre è stata accompagnata dalla figlia Perla Maria che ormai da 7 anni è la stilista ufficiale del Brand Perla Monsè. La Piazza era gremita non solo dai numerosi invitati, ma anche dai molti curiosi attratti dalle modelle curate da Plums atelier dello sguardo e Gio Magrini, splendenti in abiti della collezione, che caratterizzavano modelli di grande effetto, impreziositi dai gioielli di Anna Pia Berti, il tutto coordinato dalla direzione artistica di: Roselyne Mirialachi, Cinzia Calicchio e Deborah Pata. Sotto le luci messe a punto da Manuel Spano del centro musica Olbia, si è esibita la nota cantautrice Maria Federica Selvi con i suoi pezzi italiani e francesi tratti dal suo ultimo CD “Non solo Frida” per terminare la serata con con il suo nuovo singolo dal titolo ”Cafè crème”. La serata si è protratta fino a tardi sulle note della musica del noto dj Marx Correnti. Tra i nomi più risonanti che hanno preso parte alla sfilata l’ex miss italia Tania Zamparo con la sorella Egle, la psicoterapeuta Irene Bozzi, Miriam Fecchi di RTL, la farmacista Azzurra Jon, il video maker Mariano Marcetti , le note imprenditrici Angela Grimaldi ,Alessandra Fioravanti e Cristina Ferri e il Pittore Vittorio Boi che per l’occasione ha dipinto i cappelli delle modelle.

