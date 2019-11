Tra show cooking e chef stellati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’eccellenza gastronomica arriva sulla Nuvola. Ha aperto i battenti all’Eur l’edizione 2019 di Excellence, la rassegna enogastronomica organizzata dai fratelli Ciccotti che andrà avanti fino a domani. Nel programma un fitto calendario di appuntamenti tra cooking show, tavole rotonde e degustazioni.Grandi protagonisti senza dubbio gli chef. Nei tre giorni d’eventi, infatti, ne sono annunciati un centinaio, fra i quali molti stellati, pronti a stupire e a deliziare i palati del pubblico con ricette uniche e originali. Fra i momenti più attesi quello di lunedì pomeriggio quando si svolgerà la finale di Race to the Stars, il contest, in memoria dello chef Alessandro Narducci, dedicato ai cuochi under 30 nati o residenti nel Lazio e organizzato in collaborazione con la Regione Lazio e Arsial.In contemporanea a “Excellence 2019”, presso la Fiera di Roma fino a martedì si svolgerà la terza edizione del “Mercato Mediterraneo”, anch’esso organizzato nell’ambito del Roma Food Exhibition. Una sinergia fra due importanti appuntamenti che per qualche giorno faranno di Roma la Capitale del gusto.