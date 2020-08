Party d'estate vicino l'Appia Antica parlando del Premio Simpatia 2021

Annunci agostani a due passi dall’Appia Antica. Party nel fresco giardino della residenza di via Pomarico di Laura Pertica, vice presidente del Premio Simpatia, la cui prossima edizione è annunciata per marzo 2021. Il periodo è rivelato nel corso di un goloso dinner-buffet, stile picnic. E sarà il cinquantesimo della manifestazione.

Si tratta del prestigioso Oscar Capitolino assegnato ogni anno in Campidoglio, a cui già nel corso della serata la Pertica inizia a mettere mano assieme alla figlia Francesca Petroselli, in outfit verde e oro su alte zeppe bianche, anche lei vice presidente del premio.

Nella bella villa nei pressi della Regina Viarum arriva un gruppo di amici ristretti, per via del Covid. E ognuno porta qualcosa di sfizioso da gustare insieme. Ci sono l'imprenditore romano Carlo Gianni con la moglie Sabina Pischiutta, ex campionessa italiana di golf e in tubino dalle nuance verdi, l'industriale del caffè Franco Mondi con la moglie Paola, la direttrice del mensile della Polizia di Stato “Poliziamoderna” Annalisa Bucchieri, vincitrice di un'edizione del Premio Simpatia per la solidarietà, e l'archeologa Antonella Magagnini, per molto tempo responsabile dell'area protostorica del Campidoglio e molto appassionata del suo lavoro. Sono della partita anche i conti Fabio e Francesca Corallini, quest’ultima in mini abito bianco e nero.

La serata prosegue, tra alte palme e piante profumate, con goloso buffet dinner sotto le stelle a base di pomodori con riso, chique napoletane ai polipetti e alla scarola, mozzarelline, "pesce finto" e torte fatte in casa. Si parla anche delle prossime destinazioni vacanziere, tra cui Cannes, scelta dalla padrona di casa. Piantine di peperoncini rossi e gialli in dono alle dame, avvolte in eleganti confezioni di carta verde con tanto di coccinella, a tarda notte. E l’estate è servita.



