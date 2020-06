Oroscopi e golosità a Trastevere con lo stilista astrologo Massimo Bomba e lo chef salottiere Alberto Colamonici

Tempo d’estate, tempo di oroscopi. Tornati lentamente a rivivere i party romani, l’astrologo-stilista Massimo Bomba, in completo grigio, ha pensato bene di illustrare ad un gruppo di amici la sua ultima fatica letteraria, “E la Papessa chiese alla Luna” (edizioni SarpiArte) tra i divanetti e le opere esposte nel loft trasteverino dello chef Alberto Colamonici. Ad un appuntamento così cultural gastronomico ci sono diversi aristo-vip e personaggi del mondo della cultura. Non possono mancare la bionda giornalista Didi Leoni e Federica Vanzina, immortalata di fronte a profumatissimi vasi di basilico. Dopo il benvenuto con bollicina Franciacorta millesimata, golose pizzelle napoletane, morbide polpettine dello chef e gnocchetti con datterini del Vesuvio al profumo di basilico, il marchese Emilio della Fontanazza mostra a Bomba la camicia con segni zodiacali ricamati, confezionata appositamente per l’occasione.

Tra i tanti che degustano questo aperitivo tipicamente napoletano, nella tradizione dello chef salottiere, ci sono anche Daniele Rotondo del Tg2, in pantaloni verdi, che interroga a lungo Bomba sui temi del libro e i suoi significati. Più in là si nota il principe Stefano Pignatelli di Cerchiara, con mascherina d’ordinanza, e il barone Patrizio Imperato di Montecorvino. Isabelle Grabau conversa con il pittore Giulio Gorga, in sobrio completo blu su candida camicia. Diversi mostrano le mascherine decorate. “L’astrologia è una cosa seria – spiega l’autore – e molto articolata. Nel mio testo accenno in maniera spero semplice anche ad un po' di storia che permea questa scienza. C’è perfino qualche accenno alla medicina olistica”.

Insomma, materiale sufficiente per pensare e ispirarsi. E si brinda alle stelle mentre, tra divanetti e soppalco, sono in tanti a voler sapere le caratteristiche del proprio segno.





Ultimo aggiornamento: 21:28

