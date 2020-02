Il matrimonio da favola tra il nobile e l’attrice

Fiori d’arancio a Trastevere. Per il matrimonio di Isabelle Adriani e il conte Vittorio Palazzi Trivelli a Roma è arrivato anche uno splendido assaggio di primavera, oltre a invitati da ogni parte del mondo. L’attrice e il nobile di Reggio Emilia hanno celebrato le loro nozze ieri pomeriggio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Super chic (ed emozionatissimo) lo sposo, inseparabile dal suo testimone Luca De Angelis. Parola d’ordine eleganza per i circa cento invitati tra cui Vittorio Sgarbi, Valeria Marini, la contessa Marisela Federici, Demetra Hampton e il principe Guglielmo Giovanelli Marconi. Quasi tutti in frac gli uomini, via libera all’estro per le donne, vestite comunque da gran gala. Raggiante, al quinto mese di gravidanza, Eleonora Daniele, testimone di lei. I novelli sposi hanno lasciato la chiesa a bordo di una carrozza d’epoca, trainata da due cavalli bianchi, per raggiungere Villa Aurelia.



Ultimo aggiornamento: 16:38

