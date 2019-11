Magie tra i ghiacci per vip e amici: Frozen " incanta e illumina la passerella

Dicembre fa capolino sul calendario ma ieri l’atmosfera natalizia, con qualche settimana di anticipo, ha avvolto di magia la lunga notte di festa dedicata al debutto di “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” . In piazza della Repubblica è un via vai di cappottini colorati, intramontabile classico del guardaroba, piumini super protettivi, anche se il freddo non è polare, qualche sciarpa glam. Insomma per combattere i brividi e tenere al caldo i propri figli, trepidanti all’idea di vedere Elsa, Anna e Olaf, le mamme celebri le hanno pensate proprio tutte. Immancabili gli zainetti o gli ombrellini, stretti gelosamente tra le manine, dedicati ai protagonisti della favola Disney che arriverà nelle sale per tutti il 27 novembre. Fotografatissime le voci italiane della pellicola: ecco Enrico Brignano, con la bellissima Flora Canto e la la loro bimba, fiero di prestare ancora una volta la propria voce a Olaf. Luminosa, come i suoi occhi azzurro cielo, Serena Autieri fan di Elsa, alla quale dona il suo inconfondibile timbro vocale, arrivata con il marito e la sua piccola Giulia, felicemente vestita come il suo idolo. Elegante in lungo nero l’attrice e cantante televisiva Serena Rossi, che torna a interpretare la principessa Anna, in questo nuovo capitolo decisa a sostenere sua sorella Elsa nel viaggio verso l’ignoto.



Presente sul red carpet, tra un percorso di alberi un tappeto di foglie autunnali (a ricreare l'ambientazione del film) centinaia di palloncini, anche il cantautore Giuliano Sangiorgi, le cui sfumature rock del brano “Nell’Ignoto” fanno da colonna finale nei titoli di coda. Grande attesa per l’inizio della proiezione, nella quale Elsa si incammina in una avventura colma di insidie per scoprire i misteri del passato, alla quale partecipano anche: Eleonora Abbandonato con Federico Balzaretti e i figli, Manuela Arcuri, in splendida forma, Andrea Delogu, che posa divertita di fronte agli obiettivi. Flash scatenati anche per Lorella Cuccarini, l'affascinante Aldo Montano, Rossella Brescia, ironica con un mini abito tempestato di stelline, Adriana Volpe. In total white anche Paola di Benedetto e Nicoletta Romanoff. Tra una chiacchiera e l'altra fanno il loto ingresso anche le amiche Milena Miconi e Fanny Cadeo. Selfie e sorrisi per i giovani Francesco Stella, Ludovica Bizzaglia la sceneggiatrice, regista e Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee, insieme al regista Chris Buck e al produttore Peter Del Vecho, applauditissimi nella sala gremita e affollata di smartphone intenti a cogliere il saluto finale dei loro idoli del regno del ghiaccio campione di incassi.

Ultimo aggiornamento: 13:39

