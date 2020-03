Il set sorpreso nell’atelier per le “Nozze di coccio”

Pablo e Pedro sposi per un giorno con Carlotta Rondana e Francesca Nunzi. Gli attori oggi pomeriggio si trovano infatti in un atelier per provare gli abiti nuziali in vista del loro imminente debutto a teatro “Nozze di Coccio”, dal 4 marzo al teatro Tirso de Molina, con il quale festeggiano i loro 25 anni di carriera tra televisione, teatro e cinema.



Nell’atelier della Capitale i veri sposi in odor di matrimonio presenti nelle sale, li hanno riconosciuti e fermati per chiedere foto ricordo e selfie che hanno movimentato la giornata tra gag, battute e tante risate per tutti. Un pomeriggio divertente e fuori programma, con gli attori molto disponibili con il pubblico, seguiti passo passo dallo stilista Giampaolo Celli.

