A San Felice Circeo le serate per la commedia all'italiana con Paolo Genovese

Tre serate dedicate alla commedia italiana e un direttore artistico d’eccezione: Paolo Genovese. Nella suggestiva cornice di San Felice Circeo si sta svolgendo in questi giorni, e si concluderà oggi, la prima edizione del “Mare di Circe Film Festival”, fortemente voluto dal Comune di San Felice Circeo, nell’anno in cui la località balneare è stata scelta come città della cultura a livello regionale. Le pellicole sono state selezionate dallo stesso Genovese: “In viaggio con Adele” proiettato giovedì, “Il grande salto”, ieri sera, e stasera “Ma cosa ci dice il cervello”.Il festival si svolge in piazza Lanzuisi, nel centro storico della famosa località balenare, con inizio alle 21.30 ed ingresso libero. Ieri sera, per la rassegna dedicata ai corti, presente Michela Giraud. Sul palco sono salite anche Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Mia Benedetta, Paola Minaccioni ed Elena Sofia Ricci. Quest’ultima ha consegnato il premio “Dea Circe alla carriera”. Ieri sera per il mondo del web protagonisti gli Actual. Poi, sul palco, intervistati da Olivia Tassara, Antonio Giuliani, Alessandro Haber e Sara Serraiocco. A seguire Paolo Genovese ha consegnato il “Premio Dea Circe all’attrice dell’anno”.Stasera gran finale con le web series di Marco Castaldi e Matteo Nicoletta. Nella seconda parte della serata, sbarcheranno al Circeo Andrea Perroni, Loredana Cannata, Giorgio Tirabassi e il produttore Bruno Frustaci. Prima della proiezione de Il grande salto sarà consegnata la statuetta del “Premio Speciale alla migliore Opera Prima”. Tutte le sere protagonista dell’intermezzo musicale è stata, e lo sarà anche questa sera, l’Orchestraccia. Il festival è stato l’occasione per rendere omaggio ad Ilaria Occhini, attrice di cinema, televisione e teatro, scomparsa lo scorso 20 luglio. L’artista è stata ricordata con una rassegna pomeridiana, dalle ore 16.30 alle ore 18 circa, presso il cinema Anna Magnani, con le proiezioni di “Mine vaganti”, “Una famiglia perfetta” e, questa sera, sarà la volta de “I complessi”. Fino ad oggi, presso la Porta del Parco, si può visitare la mostra “Stelle silenti - Le dive del muto italiano” in collaborazione con Le Giornate del Cinema Muto e, per gentile concessione dell’Istituto Luce - Cinecittà: vengono esposte una serie di foto di grandi attrici del cinema muto italiano che negli anni ‘20 illuminarono gli schermi di tutto il mondo. Un appuntamento che ha portato al Circeo tanti volti noti del cinema e che è anche un omaggio di Paolo Genovese ad una città che ama.