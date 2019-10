Cinema in festa: amici, divi e istituzioni per la riapertura del Quattro Fontane

Lustrini e bollicine, gran festa per la riapertura del cinema Quattro Fontane. Totalmente rinnovato e con una sala in più rispetto alle quattro precedenti, la struttura ha accolto calorosamente i tanti i vip che non hanno voluto perdersi l’appuntamento. Dai volti della politica, a quelli del grande e piccolo schermo, il richiamo è stato trasversale. Il primo ad arrivare, dando vita a un apprezzatissimo fuori programma, è stato il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, più tardi lo ha raggiunto il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.



In mezzo, la luce dei flash non ha risparmiato Luca Argentero, immortalato negli scatti insieme all’attore Enrico Lo Verso. Nascosto sotto un cappello nero, il doppiatore Francesco Pannofino, mentre in compagnia del figlio si è presentato Giorgio Tirabassi. Avvolta in un elegante cappotto rosso, sempre affascinante, Barbara Bouchet. Look più casual, ma ugualmente elegante per Vittoria Puccini e Stella Egitto, felpa col cappuccio, invece, per Lillo. Il party è stato seguito dalla proiezione, in tutte le sale della pellicola Parasite, vincitrice della Palma d’Oro al Festival di Cannes e in uscita a metà novembre in Italia.

