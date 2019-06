Chiara Ferragni a Roma, follia in via del Tritone: centinaia in fila per la super influencer

Centinaia di ragazzine urlanti e una schiera di palloncini rosa hanno accolto Chiara Ferragni al suo arrivo in un negozio del Centro per inaugurare una nuova linea di cosmetici. Arianna, 25 anni, è arrivata dal quartiere Aurelio per incontrare la sua beniamina. «La seguo da circa tre anni - racconta emozionata - ammiro la sua capacità di essere riuscita a diventare un personaggio partendo dal basso. Oggi finalmente ho l’opportunità di parlarle e soprattutto di abbracciarla».

Il caldo asfissiante non da tregua, ma sembra non condizionare le persone in fila. L’attesa si fa sempre più snervante - anche per la gente che aumenta a vista d’occhio creando scompiglio al servizio d’ordine del negozio che fatica a contenere la folla - quando da un van nero scende finalmente lei, la influencer più famosa d’Italia. Con i lunghi capelli biondi raccolti in una coda di cavallo, short fucsia lucidi e maglietta smanicata autocelebrativa, la Ferragni si ferma a salutare i suo fan e si concede al flash dei fotografi.



La sicurezza la spinge dentro lo store. Le porte si chiudono dietro di lei. Il rigido protocollo voluto dallo staff, vieta l’ingresso ai giornalisti. Sono ammessi solo coloro che hanno acquistato via internet il nuovo prodotto. Inizia la lunga trafila di abbracci e foto ricordo. Fuori la situazione torna sotto controllo. Il ciclone Ferragni è passato senza lasciare troppi danni.

