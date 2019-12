Ecco l’Ice Park magia di Natale

Un albero ricco di decorazioni alto più di sei metri, giochi di luci colorate, addobbi American style e la magia del ghiaccio in un “Inverno incantato” en plein air che seduce grandi e piccoli all’Auditorium di viale Pietro de Coubertin per l’opening dell’Ice Park. Fino al 12 gennaio “Il Natale è qui!” con pattinatori professionisti e amatoriali che potranno sbizzarrirsi, senza scivolare, sulla gelida pista da pattinaggio, divertendosi dopo aver fatto un salto al mercatino pieno di chicche pronte da regalare ai propri amici e familiari dove i fan dello shopping riescono a trovare il dono più appropriato e gradito.



Non mancano all’happening inaugurale volti celebri della tivù e del cinema, anche loro affascinati dall’atmosfera festaiola e accorsi per il brindisi di apertura. Ecco Beppe Convertini, Graziano Scarabicchi, Paolo Calissano, seguiti tra i sorrisi e i flash di rito dall’ad della Fondazione Musica per Roma José Ramon Dosal Noriega, in compagnia della moglie Gabriela, le belle Brigitta Boccoli, con pargolo in carrozzina, Simona Borioni, Giada Desideri e Roberta Beolchi, presidente onorario dell’associazione “Edela” a tutela e sostegno degli orfani del femminicidio, che spiega: «Ci sembrava giusto esserci per sensibilizzare sul tema in un momento di allegria. Il femminicidio non è solo l’omicidio di una donna ma riguarda anche il futuro dei bambini che ne sono vittime indirette».

A pochi passi la casetta di Santa Claus con elfi e trampolieri, presa d’assalto dai bimbi che, scortati da mamma e papà, lasciano una letterina piena di desideri da esaudire. Poi, tanti selfie e foto in famiglia per immortalare il ricordo tutti insieme appassionatamente. Tra gli ospiti dell’evento Alex Partexano con Gianni Franco, il produttore Roberto Cipullo, Francesco Ferdinandi, Turchese Baracchi, Camilla Ferranti, Emily Shaqiri e la simpaticissima Suor Stella Okadar, che ha scritto libri dedicati ai single ed è sempre attenta a dispensare consigli di cucina con le sue ricette semplici per pranzare con “Quel che passa il convento”. Inoltre, sino al giorno dell’Epifania, data dell’imperdibile “Befana show” fra carbone di zucchero e dolciumi, workshop, corsi individuali e collettivi, dj set, esibizioni live, tra cui “SuperMagic”, il più grande spettacolo di magia con la direzione artistica e i testi di Remo Pannain, performance musicali ispirate al regno di Frozen e ai cartoon animeranno il villaggio natalizio dove sorgono 30 abeti in stile dolomitico e una struttura-chalet. Un’iniziativa per curiosi o appassionati con la partecipazione della campionessa del mondo Chiara Censori e del gruppo di atleti “Angeli del ghiaccio”.

