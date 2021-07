Max Giusti in Va tutto bene? Mah... al Teatro Romano di Ostia antica il 31 luglio

Mercoledì 28 Luglio 2021, 09:14

Max Giusti sarà il 31 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica con lo spettacolo Va tutto bene? Mah... di M. Giusti e G. Rinaldi.

Nell’estate delle ripartenze, Max Giusti incarna lo spirito dell’italiano che si rimette in moto. Gioia di vivere sì, ma accompagnata da un cauto ottimismo.

In questa voglia di normalità, Max ci invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti tra passato e presente dove il pubblico di tutte le età può riconoscersi. È la magia dello spettacolo live, delle persone che tornano a incontrarsi nell’era delle call.

APPROFONDIMENTI PORTO RAFAEL Vele spiegate, al via dal 17 luglio la prima edizione L'AIDA A MACERATA Foto MILANO Maurizio Cattelan, il video con opere e curiosità

Se oggi persino lo shopping ormai si fa da casa, ecco che la memoria torna in un attimo a quando si viveva in strada, insieme agli altri. Tutto cambia sempre più in fretta, le mode dei giovani prendono il sopravvento e non c’è niente di peggio dei nostalgici o dei finti giovani. Come comportarsi allora quando essere se stessi così difficile? La risposta…non chiedetela a Max.

Chiedetegli invece il vostro personaggio preferito e lui non vi tradirà neanche stavolta.

Grande sportivo, appassionato di motocross, tennis e padel, in quest’estate dedicata alla ripartenza – dopo 1 anno e mezzo tanto complicato sia per il mondo degli eventi live che del food – all’interno del Play Pisana, il suo circolo sportivo, ha scelto di cogliere un'altra sfida e avviare una nuova attività di ristorazione. «La situazione difficile che abbiamo vissuto ha fatto sì che stia emergendo sempre più prepotentemente l’importanza dello stare insieme, in famiglia, con gli amici o con i colleghi: non si tratta di un’abitudine data per scontata, ma si è riscoperta a pieno la gioia della commensalità. Ed è in quest’ottica che il nuovo progetto, che sto condividendo con un gruppo di amici, si propone di celebrare l’esperienza collettiva che si vive attraverso la cultura del mangiar bene e la valorizzazione dell’accoglienza. Il nome che abbiamo scelto racchiude l’essenza della nostra concezione: Friends & Co. Happy Restaurant».

Da settembre una nuova avventura lo aspetta in Tv. SuperMax non si ferma mai!