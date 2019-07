Allunaggio riuscito anche in via Asiago con i Lunatici live a porte aperte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allunaggio riuscito anche in via Asiago. Il live a porte aperte dei Lunatici di Rai Radio2 in occasione dal cinquantennale dallo sbarco dell'uomo sulla Luna è stato un vero e proprio show. Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta tutte le notti su Radio2, hanno coinvolto a modo loro le decine di ascoltatori che sono riusciti ad accaparrarsi un posto negli studi di Via Asiago 10 per assistere alla puntata.Ad assistere alla puntata a porte aperte dei Lunatici c'erano persone di ogni età, alcune reduci da un viaggio di centinaia di chilometri pur di essere presenti. Dai giovanissimi a quelli più in là con gli anni. Tutti hanno riso, riflettuto, partecipato attivamente al format, sapientemente coinvolti dal duo alla conduzione.Tantissime, ma questo succede ogni notte, le telefonate che sono arrivate allo 063131. Il popolo della notte si è affezionato a questo programma, un programma aperto, dove ogni ascoltatore può diventare protagonista con le proprie storie, le proprie testimonianze e i propri interventi. Non sono mancati, ovviamente, i complimenti per "I Lunatici", felice intuizione di Radio Rai, non a caso celebrati già alla prima stagione con il prestigioso premio Biagio Agnes 2019.A fare da contorno al tutto, una playlist a tema lunatico, che ha riproposto alcuni tra i brani più belli della storia della musica che prendevano come riferimento la luna.