I Lunatici si confermano re della notte, la coppia Arduini-Di Ciancio ha vinto "Il Microfono d'Oro"

Anno nuovo, premio nuovo. Dopo la vittoria del "Biagio Agnes" conquistato l'anno scorso,fanno il bis: il programma radiofonico di Rai Radio2 condotto daha vinto il "Microfono d'Oro". I due hanno saputo sfruttare nel migliore dei modi una fascia che non viene sempre premiata: il programma va in onda dal lunedì al venerdì da mezzanotte e mezza alle sei di mattina. Persone di ogni età si alternano per parlare in diretta con loro: dai deejay ai nottambuli, dai camionisti alle guardie giurate. I Lunatici hanno trasformato il modo di fare comunicazione in radio diventando in poco tempo i re della notte. Temi trattati? Tutti, dagli argomenti seri ai temi più leggeri. Fondamentale il ruolo che hanno avuto durante il lockdown, informando gli ascoltatori raccontando sempre la verità. Non è un caso, quindi, se la coppia Arduini-Di Ciancio porta a casa un altro premio, che verrà consegnato sabato 18 nella zona del porto turistico di Roma. Il secondo in due anni, dopo il "Biagio Agnes" arriva anche il "Microfono d'Oro". I Lunatici trionfano ancora, coppia che vince non si cambia.