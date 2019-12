I Lunatici tornano al futuro: ecco il Natale con le cartoline degli ascoltatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può una trasmissione radiofonica far rivivere la magia delle cartoline? A quanto pare sì. Un rito che sta scomparendo, travolto dalla frenesia e dall'istantaneità dei social, ha vissuto nuovo vigore, per il secondo anno consecutivo, grazie ai Lunatici, programma notturno di Rai Radio2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.I due, potendo contare su una community molto nutrita di ascoltatori, hanno lanciato l'idea 'sfidando' chi si trova dall'altra parte della radio. 'Visto che siamo una grande famiglia radiofonica', hanno detto, 'l'albero di Natale lo dobbiamo fare insieme'. Sì, ma come? Facile. Hanno chiesto alla gente di mandare una cartolina in Via Asiago 10, storico indirizzo di Rai Radio2. Così da poterla prima leggere in diretta e poi utilizzarla per decorare il loro albero di Natale.In pochi giorni ai Lunatici di Rai Radio2 sono arrivate centinaia di cartoline. Un viaggio in tutta Italia, da nord a sud, con alcune incursioni all'estero. In tantissimi hanno inviato un pensiero, un saluto, un ringraziamento ai due (che saranno in diretta anche nella notte di Natale) per la compagnia che fanno a chi si trova ad ascoltare la radio prima che sorga il sole.Una dimostrazione, nel centocinquantesimo anniversario delle cartoline, di come sia possibile, ogni tanto, spendere del tempo, cercare una cartolina, pensare a cosa scrivere, inviarla all'indirizzo giusto, anche nell'era dei messaggi mandati in serie, copiati e incollati nei gruppi whatsapp.